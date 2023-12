Gigantul de brokeraj online Robinhood lansează o funcţie de tranzacţionare cu criptomonede în Uniunea Europeană Robinhood a spus ca noul sau produs cripto va permite clientilor sa cumpere, sa vanda si sa detina dintr-o gama de peste 25 de jetoane, inclusiv bitcoin, ether, ripple, cardano, solana si polkadot. Compania spera sa ofere mai multe criptomonede, precum si capacitatea de a transfera si de a ”paria” sau de a castiga recompense din cripto in 2024. Miscarea marcheaza a doua extindere majora a Robinhood in afara SUA, dupa ce a anuntat la sfarsitul lunii trecute ca intentioneaza sa lanseze tranzactii cu actiuni pentru clientii din Marea Britanie de la inceputul anului 2024. Compania a deschis o lista… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

