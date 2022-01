Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (23 de ani) a ieșit accidentat din meciul Rangers - Stirling 4-0, din „16-imile” Cupei Scoției. Titular in meciul cu echipa de liga a 3-a din Scoția, Ianis a rezistat pe teren mai puțin de 15 minute. In minutul 11, mijlocașul roman s-a ciocnit cu Jordan McGregor, unul dintre fundașii oaspeților.…

- Ianis Hagi a dat lovitura, reușind primul sau gol dupa doua luni și jumatate. Internaționalul roman de 23 de ani și-a caștigat postul de titular la Rangers, de cand Steven Gerrard a parasit echipa scoțiana, iar in locul sau a venit ca antrenor Giovanni van Bronckhorst. Cum a evoluat mijlocașul celor…

- Vești de ultima ora despre Ianis Hagi și Rangers. Echipa internaționalului roman mai avea de disputat doua partide in acest an, pe 26 și 29 decembrie. Dar noul val al pandemiei se manifesta agresiv in Scoția, astfel ca autoritațile au fost nevoite sa impuna noi restricții. Ele vor fi intra in vigoare…

- Sfatul important primit de Ianis Hagi. Internaționalul roman de la Rangers este vizat, de o buna bucata de vreme, de mai multe cluburi europene. S-a vorbit cel mai mult despre interesul celor de la Sevilla, de la Roma, Aston Villa și Galatasaray. Mijlocașul de 23 de ani inca se lupta sa devina titular…

- Lovitura dura pentru Ianis Hagi la final de an. Internaționalul roman a devenit titular la Rangers, dar viitorul sau nu este deloc clar. Mijlocașul de 23 de ani alterneaza meciurile bune, cu altele in care ramane anonim pe teren. Cu toate acestea, Ianis Hagi este vizat de multe cluburi europene pentru…

- Vești bune pentru Ianis Hagi. Internaționalul roman se afla in fața unei premiere: prima partida pe care o va disputa sub comanda noului antrenor de la Rangers, olandezul Giovanni van Bronkchorst. In ultima intalnire, cea din Cupa Ligii, Ianis Hagi a fost introdus abia in minutul 69 de catre interimarul…

- Ianis Hagi, acid la adresa colegilor sai. Internaționalul roman de la Rangers a fost folosit de antrenorul Steven Gerrard abia din minutul 56 al partidei din Europa League cu Brondby, disputat in deplasare. Mijlocașul de 23 de ani a adus mai multa dinamica și claritate in jocul campioanei Scoției. Ianis…

- Ianis Hagi, laudat de presa din Scoția. Internaționalul roman nu a fost titular in partida din Europa League jucta de Rangers in deplasare, cu danezii de la Brondy. Dar mijlocașul de 23 de ani a reușit sa devina decisiv pentru formația sa, chiar daca a intrat abia in minutul 56, inscriind golul egalizator.…