- Sepsi Sf. Gheorghe joaca acasa cu Farul Constanța, de la ora 17:00, intr-o partida contand pentru etapa #19 din Liga 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Prima TV și Look Sport. Programul rundei #19 din Liga 1 + rezultate Sepsi Sf. Gheorghe - Farul Constanța,…

- Farul Constanta a trecut in deplasare de FC Botosani, iar Damien Dussaut a inscris un gol foarte frumos.In etapa a 14 a a Ligii 1, Farul Constanta a invins in deplasare FC Botosani cu 2 0, iar autorul primului gol, Damien Dussaut, a fost inclus in echipa ideala etapei, prezentata la finele fiecarei…

- Etapa a 10-a din Liga 1 debuteaza azi, cu meciul Rapid – Voluntari. Epilogul rundei este programat luni seara, intre CS U Craiova și Dinamo. Toate meciurile sunt tranmise in direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look TV. Programul etapei a 10-a Ligii 1: Vineri, 24 septembrie Rapid – FC Voluntari 0-1…

- Farul Constanta fost eliminata, din pacate, din 16 imile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a pierdut, 0 1 partida cu Sepsi Sf. Gheorghe. Oaspetii au inscris in min.51 dintr un penalty eronat acordat de centralul Radu Petrescu.Farul Constanta fost eliminata, din pacate, din 16 imile de finala ale…

- Rezultatele etapei a 9-a: FC Voluntari – CS Mioveni 4-0, Rapid – Gaz Metan Medias 1-2, Chindia Targoviste – Farul Constanta 2-0, FCU Craiova – FCSB 0-1, Academica Clinceni – FC Arges 0-1, Sepsi Sf. Gheorghe – UTA 0-0, Dinamo – FC Botosani 1-2, CFR Cluj – Univ Craiova 1-0.

- Runda cu numarul 9 a Ligii I a inceput vineri, 17 septembrie, cu meciul dintre FC Voluntari și CS Mioveni. Epilogul etapei este programat luni, cu partida CFR Cluj – CS U Craiova, de la 21:00. Toate partidele sunt televizate de Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport. Etapa 9 din Liga 1: Vineri, 17…

- FC Argeș a reușit sa o învinga pe Academica Clinceni grație unui gol marcat în minutul 85. Meciul a avut loc în cadrul etapei IX din Liga 1.Unicul gol al partidei a fost marcat de Turda ('85). Meciul s-a desfașurat la Clinceni.Grație celor trei puncte obținute,…