- Judecatoarea Ancuța Popoviciu a fost recuzata, marți, din dosarul Vlad Pascu, conform portalului instanței. Astfel, se reia de la zero procesul șoferului drogat care a ucis doi adolescenți la 2 Mai. Tot marți Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat solicitarea magistratului de a se transfera la…

- Decizia de recuzare a fost publicata pe portalul instanțelor, dupa ce, antetior, tot in cursul zilei de marți, secția pentru judecatori a CSM i-a aprobat transferul magistratului la Judecatoria Constanța, de la 1 iunie 2024, potrivit Realitatea Plus.In aceste condiții, dosarul tragediei din stațiunea…

- Judecatoarea Ioana Ancuța Popoviciu, cea care judeca dosarul accidentului cumplit de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, parasește Judecatoria Mangalia. Magistratul „a promovat', ajungand judecator la Judecatoria Constanța.

- Judecatoarea Ancuța Popoviciu a starnit din nou controverse la ultima infațișare din procesul 2 Mai, in care este judecat Vlad Pascu, tanarul care, sub influența drogurilor a ucis doi tineri, lovindu-i mortal cu mașina. Care ar fi fost, de fapt, intrebarile pe care judecatoarea le-a adresat parinților…

- Judecatoarea Ancuța Popoviciu, de la Judecatoria Mangalia, a șocat intreaga țara in momentul in care s-a aflat ca, in timp ce facea prezența, a intrebat daca Olariu Andrei Sebastian este in sala. Sebastian este una dintre victimele lui Vlad Pascu.

- Mama Robertei, tanara ucisa in accidentul d ela 2 Mai, judetul Constanta este prezenta si la Judecatoria Mangalia azi, 18 aprilie 2024, cand a fost anuntat un termen nou in dosarul lui Vlad Pascu. Este o zi grea pentru parintii ai caror copii s au stins din viata in urma impactului. Sa vedem ce se intampla.…

- Tatal victimei spune ca este vorba despre vanzatoarea care l-a vazut pe Pascu cu puțin timp inainte de accident și care a declarat ca acesta se afla sub influența drogurilor.Ștefan Dragomir lasa de ințeles ca tacerea femeii a fost cumparata cu bani de catre apropiații lui Vlad Pascu.De asemenea, conducerea…

- Barbatul a povestit jurnalistilor la iesirea din Judecatoria Mangalia ca judecatoarea a cerut cartea de identitate a fiului sau mort in accidentul din august 2023. “V-am spus ca Judecatoria Mangalia nu este...Cand a intrebat daca baiatul meu este in sala...Nu am vazut in viata mea un asemenea judecator.…