Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Ristovski (29 de ani), fundașul reprezentativei din Macedonia de Nord, se plange de restricțiile pe care trebuie sa le respecte in București, inainte de Euro 2020. Euro 2020 debuteaza in aceasta seara, de la ora 22:00, cu meciul dintre Turcia și Italia. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT…

- Turcia - Italia se joaca azi, de la 22:00, in deschiderea Campionatului European 2020. Partida se va desfașura la Roma, pe Stadio Olimpico, in fața a 23.300 de spectatori, numarul maxim permis in contextul pandemiei de coronavirus! Italienii au primit o veste proasta chiar inainte de debutul la Campionatul…

- Nationala de fotbal a Olandei nu se numara printre marile favorite la EURO 2020, considera selectionerul Frank de Boer, in opinia caruia cele mai puternice echipe de la turneul final sunt Belgia, Franta si Spania, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF. De Boer spera sa ajunga cu Olanda "cel…

- Un copil in varsta de 10 ani din Mirsid a decedat, vineri, dupa ce s-a electrocutat in locuinta, in timp ce parintii erau plecati de acasa. "Politia a fost sesizata astazi dupa-amiaza, in jurul orei 15,30, prin apelul de urgenta 112, despre faptul ca un copil s-ar fi electrocutat in locuinta.…

- Vicepresedintele Federatiei germane de fotbal (DFB), Rainer Koch, a fost reales in Comitetul Executiv al UEFA cu ocazia Congresului organismului de conducere al acestui for, care are loc marti, scrie dpa. Koch, in varsta de 62 de ani, a primit voturile a 47 dintre cei 55 de delegati nationali si va…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, s-a întâlnit luni cu o delegație de la UEFA, scopul principal al discuției fiind prezența spectatorilor pe Arena Naționala la meciurile gazduite de București la Euro 2020. În urma cu o scurta perioada, oficialii UEFA au precizat…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a anunțat ca FRF, LPF, firma care deține drepturile TV și reprezentanții cluburilor din Liga 1 au ajuns la un acord privind implementarea sistemului VAR în campionatul intern.Primii pași ar urma sa fie facuți la finalul lunii…

- Momentul în care în fotbalul românesc va funcționa video arbitrajul se apropie, informeaza Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Razvan Burleanu. Discuțiile dintre Federație și LPF vor duce spre un numitor comun. Astfel, conform lui Vochin a fost lamurita și problema…