Gianina Șerban, deputat AUR, acuză: Nefinalizarea recensământului, armă electorală! In declarația politica susținuta azi in plenul Camerei Deputaților, Gianina Șerban, deputat AUR de Ilfov, solicita INS (Institutul Național de Statistica) sa finalizeze și sa publice datele finale ale recensamantului 2021, altfel ințelegandu-se ca rezultatele ascunse vor fi folosite ca arma electorala in alegerile de anul viitor, acuzand "interesele meschine ale PSD și PNL, de a ține ascunse aceste cifre, pentru a le "juca" dupa bunul plac in 2024, cu ocazia celor 4 randuri de alegeri." Subiectul fiind unul sensibil, președintele de ședința PSD a intrerupt declarația, doamna Șerban fiind in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

