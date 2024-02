Stiri pe aceeasi tema

- Un suflet tanar și plin de speranța, Ionuț Roman, și-a gasit sfarșitul la doar 25 de ani, intr-un tragic accident petrecut in Verrua Savoia, provincia Torino, Italia. Plecat din Bacau in cautarea unei vieți mai bune in țara Mediteranei, destinul i-a luat o intorsatura neașteptata. Accidentul s-a produs…

- Produsul Intern Brut (PIB) al primei economii europene s-a contractat cu 0,3%, in 2023, dupa ce a inregistrat o crestere de 1,9% in 2022, potrivit datelor corectate cu variabilele pretului, dezvaluite luni de Oficiul national german de statistica Destatis. din cauza costului energiei, dobanzilor mari…

- Litrul de benzina obisnuita urmeaza sa creasca de la 28 de peso cubanezi (20 centi) la 132 de peso (+528%), iar pretul benzinei super urmeaza sa creasca de la 30 la 156 de peso (+520%), a anuntat luni, la televiziunea de stat, ministrul Finantelor si Preturilor Vladimir Regueiro. Autoritatile au anuntat…

- Sfarșitul anului este cel mai potrivit moment sa trageți linie și sa faceți un rezumat al tuturor succeselor și eșecurilor din anul care se va incheia in curand. Acum este momentul ideal sa profitați de energia pozitiva a sarbatorilor și sa luați decizii noi care va vor ajuta sa faceți urmatoarele 12…

- Firesc, acum, de ințeles, cum ar veni, nu fac in cele ce urmeaza sinteza saptamanii care a trecut la Arad, ci a anului care se... The post Incetinitorul de particule – Sfarșitul de an la Arad. Punct și de la capat… appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Mihailo Podoliak, consilierul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, la Interviurile Digi24.ro, ca, din datele pe care le au, Rusia a pierdut in razboi 500.000 de oameni, printre care se afla morți, raniți, disparuți, dar și cei luați prizonieri. El a adaugat ca Vladimir Putin are nevoie…

- La fiecare cateva zile, o racheta Falcon 9 decoleaza pentru a transporta sateliți pe orbita. S-ar putea crede ca pana acum ar fi ceva obișnuit. Nu și pentru mulțimea adunata la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California pe 1 decembrie, scrie The Economist.

- Un barbat de 55 de ani și-a gasit sfarșitul pe calea ferata. Acesta a fost calcat de tren in Iași, iar impactul i-a fost fatal in cele din urma. Medicii au ajuns imediat la fața locului, insa au fost nevoiți sa constate decesul barbatului, deoarece ranile sale au fost prea grave pentru a supraviețui.