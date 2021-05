Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a afirmat ca sunt doua tari care vor folosi toti banii alocati din PNRR, Romania si Italia, mentionand ca a fost o recomandare a Comisiei Europene ca tara noastra sa nu depuna acum cererile de imprumut, el precizand ca Romania va depune la 31 mai cereri…

- PNRR a fost adoptat aseara in coaliția de guvernare, iși pastreaza toate proiectele, insa valoarea este mai mica, de 29 de miliarde de euro. Proiectul urmeaza sa fie depus la Comisia Europeana luna viitoare. Premierul și ministrul Fondurilor Europene vor merge la Bruxelles pentru a negocia proiectele,…

- ”Nu am auzit sa aiba cineva nemultumiri despre felul cum am negociat la Bruxelles, acolo unde am prezentat, asa cum am spus si presedintelui Iohannis, pozitia Romaniei, cea agreata in Guvern. Sunt mai multi ministri care au nemultumiri de faptul ca in feedback-ul Comisiei sunt aduse niste aspecte care…

- Ministrul a anunțat, marți seara, ca pe cele mai multe „linii de investiție”, partea romana s-a ințeles cu reprezentanții Comisiei: „Sunt sute de linii de investiție in PNRR, pe cele mai multe ne-am ințeles cu Comisia, am agreat. Pe altele, importante, e drept, sunt diferențe de viziune. Pe celebrul…

- Intrebat, marti seara, la B 1 TV, de ce a ajuns Romania in situatia de a renegocia anumite capitole din PNRR, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a declarat: ”Ceea ce este un proces normal de negociere este prezentat in Romania ca fiind un esec, un Doamne fereste! De altfel, aduceti-va aminte…

- Șeful Guvernului a declarat ca ministrul Ghinea a fost „o data sau de doua ori și a prezentat PNRR in comisii. Nu știu daca PSD poate sa-l cheme doar pe dl Ghinea in Parlament sa prezinte. (...) A fost in Parlament și a discutat in comisie, unde e normal sa discute”, adaugand ca „pana la urma vom discuta…

- Uniunea Europeana va cere Statelor Unite sa permita exportul de milioane de doze de vaccin AstraZeneca în Europa, în condițiile în care Bruxelles-ul se lupta sa acopere lipsurile din campania de imunizare contra Covid-19, scrie Financial Times. Comisia Europeana intenționeaza…