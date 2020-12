Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul USR Cristian Ghinea spera ca programul de guvernare al coalitiei PNL – USR PLUS – UDMR sa fie gata in cateva zile, dar afirma ca acesta depinde de „cat de multa presiune pun liderii” pe cei care negociaza. „Am facut un apel la colegii din toate partidele sa incheiem mai repede, azi…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, care se reunesc joi la Bruxelles, sunt decisi sa-si exprime fermitatea cu privire la relatia post-Brexit cu Londra, in pofida presiunilor premierului britanic Boris Johnson, care lasa sa planeze amenintarea unei opriri a negocierilor, scrie AFP.