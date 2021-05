Stiri pe aceeasi tema

- "Nu ca nu existau deloc, ci ca era nevoie de un nivel de ambitie mai ridicat si mai ales de o clarificare a detaliilor de implementare. Adica nu merge sa spui: 'Facem o noua lege a pensiilor', trebuie sa spui exact ce vei pune, care sunt elementele importante-cheie din viitoarea lege a pensiilor. Am…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat vineri ca executivul european a constatat un deficit de reforme in Romania, aspect transmis de oficialii Comisiei Europene in cadrul intalnirii de la Bruxelles pentru PNRR, precizand ca era nevoie de „o clarificare a detaliilor…

- Premierul Florin Cițu, impreuna cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au avut saptamana aceasta intalniri la Bruxelles cu oficiali ai Comisiei Europene, inclusiv cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Am avut 3 obiective majore pentru aceasta vizita,…

- Romania a ajuns la un acord cu oficialii Comisiei Europene privind noua reforme majore care vor fi incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in urma discutiilor de la Bruxelles dintre cele doua parti, se mentioneaza intr-un comunicat remis joi de Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Romania a ajuns la un acord cu oficialii Comisiei Europene privind noua reforme majore care vor fi incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in urma discutiilor de la Bruxelles dintre cele doua parti, se mentioneaza intr-un comunicat remis joi de Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Reforma sistemului de pensiilor, reforma salariilor din sectorul public, audit la toate companiile de stat și supravegherea lor de catre Secretariatul General al Guvernului, sporuri limitate in administrație plus o reforma reala a pensiilor speciale – sunt doar o parte din condițiile impuse de Bruxelles…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost trimis oficial la Bruxelles, o decizie in acest sens urmand sa fie luata saptamana viitoare, a declarat, joi, Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. Afirmațiile vin in contextul in care vicepremierul Dan Barna…

- Romania nu va beneficia de fonduri europene prin Planul National de Relansare si Rezilienta (PNRR) pentru sistemul de irigatii, a declarat, miercuri seara, vicepremierul Dan Barna. Acesta a precizat la TVR 1 ca ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a prezentat la Bruxelles…