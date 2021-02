Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International Olimpic (CIO) a dat publicitații un ghid conform caruia sportivii care vor participa la Jocurile Olimpice de vara de la Tokyo vor fi supuși unui program strict, urmand a fi testați pentru coronavirus la un interval scurt de timp, informeaza News.ro, care citeaza The Guardian…

- Sportivii participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo vor fi testati pentru coronavirus cel putin din patru in patru zile, conform unui prim ghid dat publicitatii de Comitetul International Olimpic (CIO), relateaza The Guardian si L’Equipe, potrivit news.ro. In ghid se mentioneaza ca sportivii…

- Comitetul Olimpic International a publicat miercuri un prim manual indrumar pentru a ajuta sportivii si partile terte interesate cu informatii privind desfasurarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo in contextul pandemiei de coronavirus, transmite DPA. Acest prim manual de 33 pagini este destinat in principal…

- Comitetul Olimpic Ungar a anuntat, vineri, startul campaniei de vaccinare a sportivilor împotriva Covid-19, în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Tokyo, relateaza L’Equipe.În campania de vaccinare sunt inclusi sportivii care ar putea participa la JO de vara de la Tokyo,…

- Guvernul Japoniei a aprobat vineri doua proiecte de lege menite sa intareasca eficacitatea masurilor restrictive pentru contracararea raspandirii Covid-19. Daca aceste proiecte vor fi aprobate, vor putea fi aplicate amenzi si chiar pedepse cu inchisoarea persoanelor refractare, informeaza hotnews .…

- Guvernul Japoniei a aprobat vineri doua proiecte de lege menite sa intareasca eficacitatea masurilor restrictive pentru contracararea raspandirii noului tip de coronavirus, ceea ce ar permite, in cazul in care aceste proiecte vor fi aprobate ca atare, sa fie aplicate amenzi si chiar pedepse cu inchisoarea…

- Pe fondul problemelor mari legate de pandemia de Covid-19, în ultima perioada au aparut tot mai multe speculații în spațiul public în legatura cu o eventualî anulare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Inițial, competiția ar fi trebuit sa aiba loc în vara lui 2020, dar a…

- Sportivii participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021 vor fi supusi testelor la fiecare patru zile, pentru a se evita infectarea cu Covid-19, conform unui plan de masuri date publicitatii miercuri de autoritatile japoneze. In principiu, sportivii participanti la Jocurile Olimpice vor fi testati…