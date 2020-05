Ghid de la A la Z. Tot ce trebuie să știți dacă mergeți în vacanță în Grecia. Ce va fi diferit? Din 15 iunie, Grecia așteapta turiști din mai multe țari europene, printre care se afla și Romania. Pana la 1 iulie, cu avionul puteți zbura doar la Atena, dupa aceasta data fiind permise și aterizarile direct pe insule. La sosire, la aeroporturi vor fi efectuate aleatoriu teste COVID, pe care nu le puteți evita daca sunteți selectat. Dar ce mai va fi altfel decat suntem obișnuiți in calatorie, pe plaja, la hotel?Vacanța din acest an, indiferent daca va fi in Grecia sau in alta țara europeana va fi diferita, peste tot urmand sa fie active masuri preventive pentru ținerea sub control a infecției… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

