- Cate norme legale și morale a incalcat Ludovic Orban atunci cand și-a serbat ziua cu miniștrii intr-un birou de la Palatul Victoria? Ce reacție a avut premierul dupa publicarea fotografiei? A spus ca daca va fi nevoie, va plati amenda, cu alte cuvinte, face cinste, ca a fost ziua lui. Cu o saptamana…

- Europarlamentarii nu și-au mai primit salariul intreg in aceasta perioada, de cand sesiunea Parlamentului European a fost intrerupta din cauza pandemiei de coronavirus. Dacian Cioloș a declarat ca nu a mai primit partea de indemnizație acordata pentru deplasari la Strasbourg sau la Bruxelles. Europarlamentarul…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca se analizeaza o “relaxare” a programului pentru persoanele de peste 65 de ani, avand in vedere ca intervalul orar 11-13 nu este cel mai potrivit. El afirma ca intervalul ar urma sa fie mutat mai devreme dimineața, cand și magazinele sunt igienizate, dar…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 755 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 24 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Pe un site de cumparaturi online, celebru in toata lumea ca are tot felul de chilipiruri chinezești, a publicat o oferta pentru cei care au nevoie de soluții pentru a-și scoate din casa animalele de companie. Chiar daca nu ai un caine, o pisica sau alt animal de companie obișnuit, conform ofertei, unii…

- Consiliul de Miniștri s-a reunit marți la Roma pentru un nou decret prezidențial prin care ar urma sa fie standardizate normele impuse, in ultimele zile, prin decrete guvernamentale, relateaza publicația “Il Meridiano News”. “Se crede ca mecanismul de restricții va fi impus pana la 31 iulie. Proiectul…