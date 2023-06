Stiri pe aceeasi tema

- Croatia – Spania este finala Nations League 2023. Ultimul act de la Rotterdam se joaca in aceasta seara, de la ora 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Spania, finalista si in 2021, cand a pierdut ultimul act de pe San Siro in fata Frantei, a trecut in semifinale de Italia, scor 2-1. […] The…

- Pentru a doua ediție consecutiva de Liga Națiunilor echipa Spaniei a ajuns in finala, in timp ce pentru Croația este prima apariție in ultimul act al acestei intreceri destinate echipelor naționale din Europa. Finala din acest an se va disputa pe ”De Kuip” din Rotterdam, duminica, incepand cu ora 21:45,…

- Joselu, autorul golului victoriei Spaniei in semifinala Ligii Națiunilor cu Italia (2-1), are 33 de ani și o cariera obscura in spate. Tocmai a retrogradat cu Espanyol, dar Real Madrid a decis sa-l ia pentru instinctul sau de killer. Sezonul trecut a bifat 16 reușite in La Liga. Spania e in finala Nations…

- Spania – Italia 2-1 a fost cea de-a doua semifinala a UEFA Nations League. Joselu a dat lovitura de gratie in minutul 89 si si-a ajutat echipa nationala sa se califice in ultimul act. Croatia – Spania, finala Ligii Natiunilor, va fi duminica, pe 18 iunie, de la ora 21:45, in direct pe Antena 1 […] The…

- Echipa nationala a Spaniei a invins joi seara, la Enschede, scor 2-1, reprezentativa Italiei si s-a calificat in finala Ligii Natiunilor, urmand sa joace impotriva Croatiei, duminica, la Rotterdam.In Tarile de Jos, la Enschede, Spania si Italia au jucat a doua semifinala din Liga Natiunilor. Ibericii…

- Marko Livaja (29 de ani) a parasit lotul Croației și nu va evolua in Final Four-ul din Olanda. La primul antrenament, a fost injurat de suporteri pe stadionul din Rijeka și a vrut sa-și faca singur dreptate. Jucatorii croați de-abia se reunisera pentru turneul final al Ligii Națiunilor. Pe 14 iunie,…

- Selectionerul Italiei, Roberto Mancini, a convocat luni 26 de jucatori pentru un stagiu de pregatire in vederea turneului final al Ligii Natiunilor din Tarile de Jos, din perioada 14-18 iunie. Italia va intalni Spania in semifinalele Ligii Natiunilor pe 15 iunie, inainte de a infrunta Tarile de Jos…

