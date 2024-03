Stiri pe aceeasi tema

- Divorțul a venit cu multe cheltuieli pentru un barbat care, acum, trebuie sa-i plateasca fostei soții o suma uriașa drept despagubire pentru munca la domiciliu pe care aceasta a facut-o pe durata casatoriei, timp de 26 de ani.

- Un tribunal local din Pontevedra, Spania, a decis ca un barbat trebuie sa-i plateasca fostei soții suma de 88.025 de euro drept compensație pentru munca depusa in casa in decursul celor 26 de ani de casnicie, scrie digi24.ro .

- Au fost momente greu de imaginat pentru pasagerii unei aeronave aflate in zbor, dupa ce un barbat ar fi incercat sa deschida ușa avionului. Alți oameni aflați la bord au intervenit pentru a-l impiedica pe barbat sa comita gestul periculos. Un avion al companiei American Airlines cu destinatia Chicago…

- DAZN, platforma de streaming care in Spania are drepturile de televizare a Formulei 1, a decis sa mizeze in acest sezon pe o echipa formata din care fac parte doua femei pentru a analiza cursele. Marca scrie ca jurnalista Melissa Jimenez, fosta iubita a lui Marc Batra, Roldan Rodriguez, fost pilot de…

- Claudia Patrașcanu ar avea probleme grave din cauza fostei sale soacre. Mama lui Gabi Badalau ar amenințat-o pe artista, de fiecare data cand ea incearca sa ia legatura cu ea pentru a vorbi despre copii. Iata cu ce ar avea-o la mana familia lui Gabi Badalau.

- Zile grele pentru fotbalul timișorean. Dupa dispariția lui Iosif Lereter, suflarea de pe Bega l-a pierdut și pe Cicerone Manolache. Fostul atacant, cu șapte apariții și trei goluri in prima reprezentativa, a incetat din viața la varsta de 87 de ani. Poli Timișoara a confirmat decesul celui alintat de…

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Acces Direct, Anișoara, fosta soția a profesorului de matematica disparut in mod misterior, a facut declarații. Ce a spus femeia despre plecarea de acasa a celui care ii era partener de viața.