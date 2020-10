Gheţarii elveţieni continuă să se topească într-un ritm îngrijorător (studiu) Ghetarii elvetieni au continuat sa se topeasca anul acesta intr-un ritm ingrijorator, iar cantitatea de zapada acumulata pe cel mai mare ghetar din Alpi nu a fost niciodata atat de redusa, avertizeaza un studiu publicat vineri, citat de AFP. In acest an, ghetarii elvetieni au pierdut in total 2% din volum, potrivit unui studiu anual publicat de Academia de Stiinte din Elvetia. Cifrele sunt in concordanta cu media din ultimii zece ani, insa raman ''foarte ingrijoratoare'', a explicat pentru AFP autorul raportului, Matthias Huss, reprezentant al Retelei elvetiene de masuratori glaciologice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

