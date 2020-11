Stiri pe aceeasi tema

- Renumararea buletinelor de vot in statul Georgia a confirmat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, informeaza BBC.In acest stat, democratul a obținut 12.284 de voturi in plus fața de Donald Trump.Presedintele ales al SUA a denuntat "iresponsabilitatea incredibila"…

- Biden are acum 49,4 la suta din suta din voturi in statul Georgia, in timp ce presedintele Trump are 49,3. Sambata dimineata, diferenta de voturi dintre cei doi era 7.248 in favoarea democratului. Astfel, cei 16 mari electori din acest stat i-ar putea reveni lui Joe Biden. Joe Biden este in acest moment…

- Statul american Georgia, unde candidatul democrat Joe Biden si presedintele republican Donald Trump sunt aproape la egalitate in scrutinul prezidential american, va efectua o renumarare a voturilor, potrivit secretarului de stat local Brad Raffensperger, transmite AFP.Cursa in Georgia ''ramane…

- Candidatul democrat in algerile prezidențiale din Statele Unite, Joe Biden, l-a depașit pe Donald Trump in statul-cheie Georgia, fiind foarte aproape de victoria in cursa pentru Casa Alba. Numaratoarea voturilor nu s-a incheiat inca, iar Donald Trump trebuie sa obțina victoria in statul Georgia pentru…

- (update 12:05) Joe Biden se poziționeza pe primul loc dupa numarul de voturi acumulate in statul Georgia. Contracandidatul lui Donald Trump, pana la aceasta ora, a acumulat cu circa 917 voturi mai mult.

- Voturile primite de Donald Trump in Pennsylvania au scazut semnificativ in ultimele 48 de ore, avand un avans de 115.000 de optiuni, fata de cele 600.000 de voturi care au fost estimate initial, scrie CNN. In prezent, sunt numarate voturile prin corespondenta, cele mai multe fiind pentru Joe Biden.

- REZULTAT ALEGERI SUA. Echipa de campanie a lui Donald Trump a depus o moțiune in statul Georgia, astfel incat operațiunile de numarare sa fie suspendate, scrie Associated Press. Citeste si ALEGERI SUA 2020 Joe Biden isi anunta victoria: "Am castigat cele mai multe voturi din istoria scrutinului…