- Aron Reisz (27 de ani), hocheist maghiar nascut la Miercurea Ciuc, a fost umilit inaintea meciului dintre Ferencvaros și Gheorgheni, scor 1-5, disputat miercuri, in Erste Liga. Aron Reisz este un hocheist cu naționalitate maghiara, nascut la Miercurea Ciuc și care evolueaza in acest moment in prima…

- Sport Club Miercurea Ciuc a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 7-0, pe Corona Brașov, intr-un meci care a contat atat pentru Erste Liga, cat și pentru Campionatul Național de hochei pe gheața. In urma acestei victorii, harghitenii au urcat pe locul VI in clasamentul Erste Liga, acumuland…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a spus, vineri, in emisiunea „Buna dimineata, Ungaria", difuzata pe postul public maghiar Radio Kossuth, ca intre Rusia si Ucraina este nevoie de incetarea focului si de negocieri de pace. Seful guvernului de la Budapesta a anuntat, de asemenea, ca i-a solicitat guvernatorului…

- In Erste Liga la hochei pe gheața, marți seara, este programat un singur meci, UTE Budapesta-Fehervar. Luni seara, Sport Club Miercurea Ciuc și Corona Brașov (foto) au obținut noi victorii, ambele pe teren propriu. Ciucanii, caștigatorii ediției trecute, au trecut de Dunaujvaros cu 5-4 dupa prelungiri,…

- Timp de doua luni, cu incepere din data de 5 septembrie, vom putea circula de trei ori pe saptamana cu zborurile Aeroexpress Regional care vor conecta Budapesta cu Cluj-Napoca și Debretinul cu Targu Mureș și Cluj-Napoca. Partenerul companiei aeriene maghiare startup-ul Aeroexpress Regional este BASe…

- Plafonarea preturilor in Ungaria va trebui eliminata, deoarece costa mult mai mult mentinerea acesteia, in conditiile in care preturile ridicate devin permanente, a afirmat Marton Nagy, ministrul Dezvoltarii Economiei, la postul de radio Inforadio, transmite Reuters, citat de Agerpres. In 16 iunie,…

- Echivalentul CNA de la Budapesta a demarat o investigație vizand Netflix, dupa ce au aparut plangeri legate de un desen animat in care doua fete se sarutau. Acesta ar fi o incalcare a legislației anti-LGBTQ+ din Ungaria – care este in acest moment promovata și in Parlamentul Romaniei de reprezentanți…

- Constructorul chinez de automobile Nio va incepe sa produca baterii in prima uzina a companiei din afara Chinei, dupa o investiție care are ca scop extinderea acestei marci pe piața din Europa. Reprezentanții companiei chineze NIO au anunțat, impreuna cu autoritați ungare, ca in luna septembrie va incepe…