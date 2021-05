Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 24 mai, a aparut in Monitorul Oficial numirea cu caracter temporar, pe șase luni, pentru secretarul general al Prefecturii Neamț. Este vorba despre Gheorghe Palade, care pana in acest moment deținea funcția de șef serviciu. Dupa aceasta numire echipa Prefecturii este formata din: George Lazar…

- Politic Catalin Burcescu a fost numit in funcția de director al Oficiului de Stat pentru Invenții și Marci mai 13, 2021 19:36 Liberalul Catalin Burcescu a fost numit joi in funcția de director general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Marci, decizia prim-ministrului fiind transmisa, in aceeași…

- Sunt 52.121 nemțeni care s-au vaccinat de la inceputul campaniei, in 4 ianuarie și pana pe 7 mai, potrivit ultimelor date transmise de prefectul George Lazar. Dintre acestea, 35.430 de persoane au primit și a doua doza, ceea ce inseamna aproximativ 7% dintre nemțeni vaccinați complet. Ritmul de vaccinare…

- Cristian-Marius Litan a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita,…

- Razvan-Codrut Pop a fost numit in functia de director general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Mario De Mezzo a fost eliberat din functia de director…

- Octavian-Alexandru Berceanu a fost numit in functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, joi, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a eliberat-o din functia de comisar general al Garzii…

- Andras Istvan Demeter a fost numit in functia de secretar de stat Ministerul Culturii printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Cosmin Marcovici a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul…

- Ionut-Catalin Stancu a fost numit in functia de presedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, vineri, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita, editor…