Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din cinci sate ale comunei Ozun- Ozun, Lunca Ozunului, Bicfalau, Lisnau și Santionlunca ar putea avea gaz metan, in viitorul nu foarte indepartat, și asta ca urmare a implementarii Programului national de gaze, finanțat din fonduri europene. Primarul comunei Ozun, dr.Raduly Istvan, a declarat…

- Peste 400 de teste Real Time – PCR au fost efectuate in cadrul laboratorului de biologie moleculara al Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, pus in functiune la mijlocul lunii trecute, a declarat miercuri, managerul institutiei, Andras Nagy Robert. Aparatura, in valoare de 100.000 de euro,…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Social Democrat, Lucian Romascanu, a anuntat marti, la Digi 24, ca decizia social-democratilor este de a nu vota starea de alerta, precizand ca nu exista niciun fel de dovada epidemiologica ca s-ar impune acest lucru.

- Țara mandra, aflata in fruntea națiunilor lumii, numita și „Țara tuturor posibilitaților”, exemplu de democrație și progres, stapanind peste neamuri precum altadata Imperiul Roman, unde ai ajuns acum, cu un Președinte atipic și macinata de coronavirus și numeroase proteste care tind sa se transforme…

- De vreo doua sezoane, se poarta galbenul. Mai ales vara, la rochii și tricouri. Noua moda de rochii de vara galbene mi se pare perfecta, galbenul fiind o culoare vesela, calda, care te indeamna la zambete. Fiind o culoare solara, galbenul te va insenina și te va face sa te simți bine in pielea ta. […]…

- Operatorul Regional Gospodarie Comunala S.A. informeaza consumatorii ca astazi, intre orele 8.00 – 15.00, din cauza schimbarii pompei submersibila, se va sista furnizarea apei potabile in localitatea Zalan. Totodata, joi, 21.05.2020, intre orele 8.00 – 20.00, din cauza unor lucrari de reparatii…

- Un centrul cultural si unul de agrement vor fi realizate pana in anul 2023 in municipiul Targu Secuiesc, investitiile, in valoare totala de peste 30 de milioane de lei, urmand sa fie cofinantate de Uniunea Europeana, mentioneaza conducerea Primariei, intr-o postare pe internet. Potrivit sursei citate,…

- Un videoclip muzical realizat in perioada pandemiei de coronavirus de peste 50 de artisti din municipiul Sfantu Gheorghe, avand ca tema bucuria de a trai, a devenit viral pe internet, cu peste 150.000 de vizualizari in numai cateva zile. „La initiativa Primariei, 51 de artisti locali s-au reunit pentru…