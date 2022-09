Stiri pe aceeasi tema

- Prima ediție a festivalului JazzAr a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute in mai multe locații din Arad și a avut parte de un public care a savurat pe deplin manifestarile derulate in cele trei zile. „Prima ediție a JazzAr fost un succes, publicul a fost extrem de prietenos, a fost o atmosfera foarte…

- Facem ce facem, și ne dam in petec peste pe unde mergem, sau cel puțin o parte dintre romani. Și iar revenim la proverbiala inventivitate a romanilor, folosita și de data asta altfel decat ar fi normal. Presa belgiana a relatat recent despre cum a reușit un roman sa alimenteze mașina de 260 de ori fara…

- Silviu Prigoana le-a oferit in aceasta vara o vacanțaspeciala baieților sai cei mai mici, Maximus, in varsta de 14 ani, și Eduard Prigoana, in varsta de 12 ani, copiii pe care ii are cu Adriana Bahmuțeanu. „Vara asta am zis sa le fac mai multe capricii, mai ales ca in ultimii doi ani cu pandemia asta…

- Premierul moldovean Natalia Gavrilița, intr-un interviu acordat CNN, a declarat ca Chișinaul oficial este ingrijorat de operațiunile militare din regiunile Odesa și Nikolaev din Ucraina și de posibila inaintare a forțelor armate spre Odesa. „Evident ca suntem ingrijorați. Pina acum acesta este un scenariu…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri seara ca, pentru a-i atrage pe absolventii universitatilor sa aleaga o cariera in invatamant, domeniul trebuie facut atractiv, pornind de la nivelul de salarizare, potrivit Agerpres . Potrivit ministrului Cimpeanu, in prezent, cariera didactica…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat miercuri, 13 iulie, la Realitatea Plus, ca mai vrea un mandat in fruntea Bucureștiului. El a explicat ca proiectele de anvergura nu pot fi terminate in patru ani din cauza procedurilor legale care dureaza. Intrebat daca iși dorește sa candideze…

- PAS mai nu a ramas fara un proiect votat. S-a intamplat din cauza unei erori tehnice, care a aratat doar 49 de voturi a deputaților PAS. „Doamna Dascalu?”, a intrebat Igor Grosu. „La mine ceva nu a mers butonul, va rog frumo”, i-a replicat deputata. Aceeași situație a fost și la alți deputați.

- Moscova i-a instruit pe profesorii ucraineni din teritoriile ocupate sa semneze in cateva saptamani un document care sa ateste dorinta lor de a trece la predarea programei scolare rusesti, relateaza The Guardian. Decizia ii pune pe multi dintre profesorii ucraineni intr-o postura dificila. Daca nu semneaza,…