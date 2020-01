Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Feruta a fost numit in functia de secretar de stat pentru afaceri globale si strategii diplomatice in cadrul Ministerului Afacerilor Externe printr-o decizie a premierului Ludovic Orban publicata vineri in Monitorul Oficial. Cornel Feruta este diplomat de cariera de peste 20 de ani. Printr-o…

- Norocel-Pompiliu Stroe a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban, publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, seful Executivului a dispus eliberarea din functie, la cerere, a lui Adrian Petcu din…

- Deputatul Remus Borza a fost numit, luni, consilier onorific al premierului Ludovic Orban, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. El a fost consilier onorific și al fostului premier Viorica Dancila. „Decizie privind acordarea calitații de consilier onorific al prim-ministrului domnului…

- Valentin Bretfelean, fost șef al SRI Mureș, a fost numit, printr-o decizie a lui Ludovic Orban publicata in Monitorul Oficial, in funcția de consilier al Cancelariei premierului. „In temeiul art 22 alin. (5), art. 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul…

- Valentin Bretfelean, lider PMP in judetul Mures, a fost numit de premierul Ludovic Orban consilier de stat in Cancelaria sa, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Bretfelean a devenit cunoscut prin discursul si actiunile indreptate impotriva drepturilor comunitatii maghiare din Targu…

- Ieri, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, numarul 975, a fost publicata Decizia numarul 480 semnata de primul ministru Ludovic Orban privind incetarea, prin acordul partilor, a raportului de serviciu al Adelei Petrinia Neagoe din functia de secretar general adjunct al Ministerului Sanatatii.Totodata,…

- Nicolae Turdean a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban, publicata, vineri, in Monitorul Oficial.Citește și: PNL se inșurubeaza la Transelectrica Totodata,…