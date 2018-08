Ghana: Funeralii naţionale pentru Kofi Annan, la 13 septembrie Funeralii nationale vor fi organizate la 13 septembrie in Ghana, tara sa de origine, pentru fostul secretar general al Natiunilor Unite Kofi Annan, decedat saptamana trecuta, a anuntat vineri presedintele ghanez, Nana Akufo-Addo, citat de AFP.



Kofi Annan, stabilit in Elvetia, va fi inmormantat in noul cimitir militar din Accra, capitala micului stat din Africa de Vest, "locul cel mai potrivit" in care se poate odihni fostul secretar general al ONU, a declarat presedintele ghanez, la finalul unei intalniri cu familia defunctului.



"Kofi Annan a fost unul dintre cei mai ilustri…

Sursa articol: agerpres.ro

