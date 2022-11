Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 14 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Postului de poliție Ghergheasa au identificat si depistat principalul banuit in cazul unui furt din locuința, un barbat de 43 de ani, din Braila. Fapta a fost sesizata in data de 29 septembrie a.c., de catre proprietara locuinței, o femeie de 73 de…

- Zilele trecute, polițiștii Secției Regionale de Transporturi Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 28 de ani, banuit de furt calificat, ulterior magistrații dispunand masura arestului preventiv pentru 30 de zile. In fapt, in noaptea de 08/09.11.2022, in jurul orei 00:10, barbatul a patruns intr-un…

- Barbatul, care lucra de nici doua saptamani la compania de stat, a fost gasit in Ploiești și inca avea sacul cu bani. Politiștii au recuperat 235.000 de lei. Tanarul le-a spus polițiștilor ca se saturase de viața grea pe care o avea și a cheltuit banii pe haine, mese la restaurant și inchirierea unui…

- Politistii l-au prins vineri seara, la Ploiesti, pe tanarul care a furat sacul de bani din masina Postei Romane, in urma cu cateva zile. Acesta avea sacul cu bani la el.”In urma unui complex de masuri investigativ- operative, politisti orasului Chitila impreuna cu politistii Serviciului de Investigatii…

- Hoțul care a furat un sac cu bani dintr-o mașina a Poștei a fost prins de polițiști. Tanarul care a sustras peste 56000 de euro, bani ce insemnau in mare parte pensiile localnicilor din Chiajna, a fost depistat pe raza municipiului Ploiești. Suspectul era insoțitor de șofer și fusese angajat de puțina…

- Poliția din Hincești a reținut un barbat de 39 de ani, locuitor al raionului Caușeni, fiind suspectat de furt. Acesta a fost reținut de polițiști și reprezentanti ai Pazei de Stat a MAI care au reacționat la declanșarea alarmei obiectivului aflat sub protecție. Barbatul a fost prins chiar in timp ce…

- La data de 11 septembrie, politistii Sectiei 4 Urbane Timișoara au reținut un barbat de 52 de ani banuit de furt. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timiș. In fapt, la data de 11.09.2022, politistii Sectiei 4 Urbane Timișoara au fost sesizați de un…

- Un barbat din județul Neamț s-a ales luni cu dosar penal, dupa ce polițiștii au descoperit ca este autorul unui furt de telefon mobil, din incinta unei societați comerciale din orașul Huedin. Hoțul a fost prins dupa circa doua ore de la comiterea faptei, in localitatea mureșeana Leordina. Potrivit IPJ…