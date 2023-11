Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan s-a expus, in mediul online, vulnerabila și demoralizata. Celebra influencerița a trecut prin clipe de coșmar din care pare ca inca incearca sa iși revina dupa ce, in luna martie, a fost prinsa la volan sub influența substanțelor interzise.

- Un clujean a sesizat Primariei Cluj-Napoca ca Stația Opera este blocata in fiecare dimineața din cauza parinților care iși lasa copiii la o școala din centru. Oamenii sunt nemulțumiți pentru ca busurile 35, 3 și 46B așteapta minute bune inainte sa ajunga la stația propriu-zisa.„In fiecare dimineața…

- Ancheta a polițiștilor de frontiera in cazul unei tinere de 36 de ani, in Timiș. Oamenii legii fac verificari dupa ce au prins-o pe femeie ca transporta 10 migranți cu mașina. Strainii vroiau sa ajunga ilegal in vestul Europei.

- Sunt alerte cu bomba in șase aeroporturi din Franța. Oamenii au fost evacuați de urgența, iar autoritațile din Uniunea Europeana sunt in alerta. Citește și: Pitești. Femeie din SUA, prinsa ca locuia ilegal in Romania. Decizie de returnare Lille, Bron, Nisa, Nantes, Toulouse și Beauvais, langa Paris,…

- Decizia medicului de familie din Dezmir de a renunța la asistentul care de mulți ani lucreaza acolo a starnit un val de nemulțumiri. ”Dragi consateni, toți cei care sunteți inscriși la medicul de familie din Dezmir, cu parere de rau am aflat ca D-L OLTEANU, asistentul nostru de atația ani de zile, care…

- Dupa producerea tragicului accident pe o strada din Cahul, oamenii legii ajunși la fața locului au stabilit ca la volanul mijlocului de transport implicat se afla un barbat in varsta de 55 de ani. Precum precizeaza Poliția, șoferul conducea un microbuz de model Volkswagen, iar tragedia s-a produs in…

- Polițiștii au fost solicitați sa intervina, in data de 31 august, prin apel la 112, intr-un bloc de pe strada Sfanta Vineri, vecinii reclamand ca din interiorul unui apartament se simte miros de cadavru. Polițiștii și pompierii au ajuns la fața locului, unde au gasit cadavrul unei zalauance de 40 de…

- Toate cele 10 persoane aflate la bord au murit, potrivit informațiilor preliminare. Sursele spun ca toate cadavrele au fost recuperate. Este vorba despre șapte pasageri și trei membri ai echipajului. Agenția de aviație a Rusiei i-a identificat pe cei șapte pasageri ca fiind: Evgheni Prigojin și mana…