Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Micolov, compozitorul și interpretul iubitei piese „Dragoste la prima vedere”, a murit sambata, din cauza unei boli crancene. Familia artistului a anunțat cand va fi condus pe ultimul drum și faptul ca marea absenta va fi chiar fiica cantarețului.

- Victor Slav face in așa fel incat sa poata petrece cat mai mult timp in compania fiicei sale, Sofia Natalia, chiar daca s-a separat de mama acesteia, Bianca Dragușanu. Prezentatorul de televiziune Victor Slav și Bianca Dragușanu și-au spus adio , fiecare incercand sa-și vada de viața lui. Cei doi au…

- DOLIU in lumea muzicii din Romania: Artistul cunoscut pentru șlagarul ”Dragoste la prima vedere” s-a stins din viața.Video Artistul cunoscut pentru șlagarul ”Dragoste la prima vedere” s-a stins din viața. Cunoscutul interpret de muzica usoara Ilie Micolov a murit sambata, la varsta de 68 de ani, in…

- Un tanar de 20 de ani a fost grav ranit intr-un accident de motocicleta produs in Suceava. Motociclistul se zbate intre viața și moarte la spital, iar prietenii sai au lansat un apel emoționant. Tanarul de 20 de ani este in coma la spital dupa un grav accident de motocicleta petrecut vineri seara in…

- Aurelian Andreescu a fost fara doar și poate o voce de aur a Romaniei, un artist inegalabil ce a plecat in aplauze, lasand in urma o moștenire vasta de șlagare. Vineri, 20 iulie, la 32 de ani de la trecerea in neființa a „Copacului” muzicii romanești, ”Totul pentru dragoste”, emisiune prezentata de…

- Ilie Micolov, autorul uneia dintre cele mai cele mai ascultate melodii romanești dintotdeuna -”Dragoste la prima vedere”, a implinit 69 de ani. Artistul, care a legat prin nepieritorul sau succes sute de cupluri de romani, iși duce mai departe traiul intr-un apartament din București, ascunzand, cu demnitatea…

- Tânarul de 23 de ani care și-a dat foc la Cluj-Napoca, în benzinaria Rompetrol, a lasat pe Facebook un mesaj preluat din filmul ”American Psycho”, care prezinta viața prin ochii unui criminal în serie. ”I want my pain to be inflicted…

- Cantaretul Karym si-a facut un tatuaj pe mana dreapta, cu simboluri speciale, in memoria tatalui sau, care a decedat in urma cu doua saptamani. Cu o zi inainte ca tatal artistului sa moara, Karym si-a facut un tatuaj, cu o incaractura speciala de simboluri, in memoria tatalui sau, tatuaj care ii va…