In Afganistan prezentatoarele TV au intrat in direct sambata fara sa-și acopere fața, gest considerat o sfidare la adresa talibanilor și a adepților radicalismului islamic. Decizia prezentatoarelor de a intra in direct fara sa iși acopere chipul are loc in condițiile in care talibanii au impus o serie de restricții insidioase asupra societații civile, multe dintre ele avand ca scop limitarea drepturilor femeilor, scrie AFP. La inceputul acestei luni, liderul suprem al talibanilor a emis un ordin conform caruia femeile trebuie sa se acopere complet in public, inclusiv fața, in mod ideal cu burqa…