Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsit tragic pentru o femeie dn Botosani, care tocmai se intorsese de la munca din strainatate. Femeia, care a muncit pana de curand in Italia, s-a intors acasa, in Botosani, insa gandurile sinistre au facut-o sa-si puna capat zilelor.

- Un roman s-a spanzurat in Torino, pe trotuarul unei strazi aglomerate, iar jurnalistii de la publicatia Torino Today mentioneaza ca s-a sinucis "in mijlocul strazii, spanzurandu-se cu ajutorul unei...

- Un schelet de om spanzurat de un stalp de energie electrica, avand in buzunar o Biblie in limba romana, a fost gasit intamplator, in Milano. Descoperirea macabra a fost facuta de un grup de...

- Descoperire macabra, miercuri, în &"Parco Sud&", din Milano! Un schelet de om spânzurat de un stâlp de energie electrica, având în buzunar o Biblie în limba româna, a

- Rezultate: Dorina Tofan (categoria 48 kg) – aur, smuls, 63 kg; argint, aruncat, 73 kg si total, 136 kg; Tiberiu Donose (cat. 50 kg) – aur, aruncat, 84 kg si total, 153 kg; argint, smuls, 69 kg; Laurentiu Tofan (cat. 62 kg) – argint, smuls, 79 kg, aruncat, 98 kg si total, 177 kg; Paul Bocsa…

- Descoperire macabra facuta in apropiere de raul Șușița, acolo unde un tanar și-a pus capat zilelor spanzurandu-se de podul de cale ferata aflat deasupra apei. Mihai și-a incheiat socotetile cu viața sambata, la varsta de numai 22 de ani, informeaza gorj-domino.ro.

- Papa Francisc a cerut vineri ''sa nu fie lasati prada valurilor cei care îsi lasa tara lipsita de pâine si dreptate'', în timpul unei audiente vineri cu reprezentanti ai Federatiei Maestri del Lavoro din Italia, relateaza EFE.

- Durere fara margini la Iasi, dupa ce un tanar brancardier care lucra la Unitatea de Primire Urgente din cadrul Spitalului de Neurochirurgie a fost gasit spanzurat • Barbatul urma sa se casatoreasca in scurt timp, iar cei care l-au cunoscut cred ca a recurs la acest gest dupa ce a pierdut niste bani…