Stiri pe aceeasi tema

- NU LE-A MERS CU FIGURILE… Polițiștii Biroului Investigații Criminale, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut doi barbați, cu varste de 36 și 32 de ani, din județul Iași, banuiți de savarșirea infracțiunilor de purtare abuziva, lovire sau alte violențe, portul sau folosirea fara drept de…

- ACHIZIȚIE… Troleibuzele polonezilor de la Solaris ajung in Vaslui. Primul astfel de autovehicul a fost recepționat sambata, iar alte noua vor ajunge in oraș pana luna viitoare. Achiziția face parte din proiectul integrat de modernizare a transportului public local. „Cele zece troleibuze vor moderniza…

- ATENȚIE… Incepand de anul viitor, inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) vor putea verifica inclusiv obligațiile comercianților ce țin de plațile cu cardul bancar. “Constatarea contravențiilor prevazute de OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata și aplicarea…

- CRESTERE…Inspectorii de munca vasluieni anunta angajatorii din judet despre noile modificari legislative in ceea ce priveste cuantumul salariului minim garantat, dar si despre modul in care vor fi compensate orele suplimentare. De asemenea, legiuitorul vorbeste si despre noile modificari ce sunt aduse…

- Deputatul Tudor Polak este in asentimenul romanilor care boicoteaza firmele austriece. Acesta a anunțat ca li se va alatura și ca, deși nu are conturi la niciuna dintre bancile cu capital austriac, in cazul benzinariilor va ști pe care sa le evite. De asemenea acesta a precizat ca boicotarea firmelor…

- AMENZI… Inspectorii de munca vasluieni au continuat controalele, la agenții economici din județ și in luna noiembrie. Astfel, au fost efectuate sute de controale și aplicate amenzi de peste 300.000 de lei. De asemenea, tot in aceasta perioada, inspectorii de munca au verificat respectarea de catre transportatorii…

- In urma cu doua zile, cadrele Inspectoratului de Politie Judetean Neamt au avut o misiune care a vizat prevenirea si combaterea furturilor si traficului cu autovehicule. O „surpriza“ avea sa apara in localitatea Stefan cel Mare, unde a fost depistata o masina care figura ca fiind furata dintr-un stat…

- La finalul saptamanii trecute, inspectorii de la Protecția Consumatorilor (CJPC) Iași au efectuat mai multe controale in centrul Iașului privind activitatea agenților economici din domeniul alimentației publice. In urma acțiunii, inspectorii au dispus inchiderea temporara a bucatariei restaurantului…