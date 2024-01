Gerul de crapă pietrele, ninsorile și viscolul puternic pun stăpânire pe România Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de vremea rea, valabila pentru urmatoarele zile. In intervalul menționat vor fi precipitații moderate cantitativ in vestul și nord-vestul țarii. Va ploua, iar miercuri (17 ianuarie) in nordul Carpaților Orientali și pe crestele Munților Apuseni vor mai fi precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. In […] The post Gerul de crapa pietrele, ninsorile și viscolul puternic pun stapanire pe Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

