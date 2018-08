Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi avertizari cod portocaliu de ploi torențiale pentru șapte județe din țara. Alte 8 de judete se afla sub cod galben de ploi puternice.Potrivit meteorologilor, județele Braila, Buzau, Vaslui, Bacau, Vrancea, Galați și Iași au…

- Vremea extrema s-a dezlanțuit in București, dar și in 41 de localitati din 20 de judete, unde au fost inundate zeci de case, curți și subsoluri, așa cum reiese din bilanțul Ministerului de Interne referitor la pagubele produse de inundații dupa ploile torențiale de luni. De asemenea, peste 10.000 de…

- „A fost realizata manevra de forte si mijloace la nivelul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta prin suplimentarea in judetul Bacau cu 15 motopompe din judetele Braila, Galati, Vaslui, in judetul Sibiu cu 25 motopompe si 85 lucratori din judetele Alba, Arad, Bistrita-Nasaud, Bihor, Calarasi,…

- Incepand din aceasta dimineata, personalul Ministerului Afacerilor Interne actioneaza in 72 de localitati din 16 judete afectate de inundatii - Alba, Bacau, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Hunedoara, Harghita, Iasi, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman si Vrancea. Peste 500 de persoane…

- și sa plateasca despagubirile necesare Pana in aceasta seara, la ora 23.00, Capitala si 17 judete - Suceava, Harghita, Neamt, Brasov, Covasna, Bacau, Dambovita, Prahova, Arges, Buzau, Braila, Vrancea, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Constanta si Tulcea se afla sub cod galben de ploi. PAID – Pool-ul de…

- Comandament de vreme rea la Palatul Victoria. Premierul Viorica Dancila a chemat miniștrii la raport, in urma inundațiilor din intreaga țara. La ședința de urgența de la Guvern, convocat de premier, participa vicepremierul și ministru al Mediului, Grațiela Gavrilescu, Ministrul de Interne, Ministrul…

- Mircea Diaconu va ajunge pe 17 mai, la Cazinoul din Constanta.In perioada 4 9 iunie, eurodeputatul va avea intalniri cu cetatenii in municipiile Buzau, Bacau, Roman, Piatra Neamt, Suceava, Iasi, Vaslui, Barlad, Braila, Tulcea si Constanta."Ca zone, o sa trec prin Moldova si Dobrogea si drumul catre…

- In aceasta dimineata, in cadrul operatiunii ZIUA Z ,sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT, procurorii din cadrul direcției au declanșat o ampla acțiune de combatere a fenomenului infracțional organizat, care se deruleaza concomitent pe teritoriul a 28 de județe si a municipiului Bucuresti (Botosani,…