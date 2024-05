Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de ordonanța de urgența pus in dezbatere publica de Ministerul Muncii prevede majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari, in special cei care au protestat in ultima perioada.

- Te-ai impiedicat vreodata de o bordura sau ți s-a intamplat sa te lovești la picior atunci cand circulai pe trotuar? I se poate intampla oricui, nu-i așa? Chiar și celor care au o vedere perfecta. Dar sa incercam sa ne inchipuim cat de dificil este pentru persoanele nevazatoare sa circule intr-o lume…

- Statul vin in ajutorul unor anumite categorii de romani. Aceștia pot primi pana la 12.000 de lei. Printre cei care pot primi un astfel de ajutor se numara și tinerii, care pot primi o serie de prime de la Ministerul Muncii. Prime de la Ministerul Muncii pot primi și tinerii care-și schimba orașul pentru…

- Ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu da asigurari ca pensiile aferente lunii mai se platesc inainte de Paște. Acest lucru a devenit posibil in contextul in care, la solicitarea premierului Marcel Ciolacu, Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a inițiat un proiect de Hotarare de Guvern și un…

- Cu doar cateva zile inainte de Paște, Ministerul Muncii a facut un anunț important pentru o anumita categorie de romani. Statul ofera un nou tip de tichete. Ce valoare au și cum pot fi obținute. Ministerul Muncii, anunț important pentru o anumita categorie de romani Adaptandu-se la realitatea de pe…

- Salariile lunare ale unor angajați in Parlament au crescut in mod considerabil, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, in timp ce 40% dintre pensionari iși pun speranța in recalcularea din septembrie anul acesta. Salarii la zi, in Parlament Iata și cateva exemple de salarii la zi in Parlament…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat miercuri despre legea salarizarii unitare, ca isi propun in perioada urmatoare sa finalizeze aceasta parte de dialog social, dupa care vor trece efectiv la reasezarea coeficientilor in cadrul familiilor ocupationale. Va asigur ca vom fi gata la timp,…

- Se majoreaza indemnizațiile calculate pe baza Indicatorului Social de Referința, anunța Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale Indemnizațiile care se calculeaza in raport cu Indicatorul Social de Referința (ISR) se majoreaza odata cu creșterea acestui indicator cu rata medie anuala a inflației din…