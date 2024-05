Secretul Danemarcei: un model societal bazat pe încredere Danemarca este adesea citata ca fiind țara cu cel mai inalt nivel de incredere din lume. Aproximativ 74% dintre danezi cred ca „majoritatea oamenilor pot fi de incredere” – un procent mai mare decat in orice alta națiune. Aceasta incredere nu se limiteaza doar la relațiile interpersonale, ci se extinde și la increderea sociala (increderea […] The post Secretul Danemarcei: un model societal bazat pe incredere appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

