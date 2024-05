Cheltuielile cu salariile la compania Informatica Feroviara, filiala a CFR, cresc cu 17% in 2024 fața de anul trecut, iar bonusurile cu 6,65%. Bani in plus primesc și directorii. Un proiect comun al miniștrilor Finanțelor, Transporturilor și Muncii prevede creșterea veniturilor salariaților și șefilor companiei Informatica Feroviara, filiala a CFR. Astfel, cheltuielile cu personalul, in […] The post Dezmaț la Informatica Feroviara, filiala CFR: salarii și bonusuri mai mari pentru toata lumea appeared first on Puterea.ro .