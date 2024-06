Daniel Chițoiu a ieșit la încălzire în… PNL Fostul ministru al Finanțelor și Economiei, Daniel Chițoiu, și totodata dirijorul defunctului ALDE, vrea cu orice preț sa revina la butoanele politicii romanești sub steagul liberal. Daniel Chițoiu, finul controversatului Dan Radu Rușanu, a intrat intr-un con de umbra dupa ce partidul nașit de Calin Popescu Tariceanu-ALDE a fost inghițit de PNL. Dupa alegerile din […] The post Daniel Chițoiu a ieșit la incalzire in… PNL appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

