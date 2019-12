Germanii l-ar prefera pe omul de afaceri Friedrich Merz candidat la postul de cancelar din partea CDU

Stiri pe aceeasi tema

- Germanii ar prefera ca omul de afaceri si avocatul Friedrich Merz sa fie viitorul candidat la postul de cancelar din partea Uniunii Crestin Democrate (CDU, conservator) a Angelei Merkel, indica un sondaj citat sambata de dpa.

- Suporterii echipei de fotbal a Germaniei impartasesc scepticismul selectionerului Joachim Loew in ceea ce priveste posibila castigare a titlului la EURO 2020, doar unul din cinci fani considerand ca Nationalmannschaft este destul de puternica pentru a cuceri al patrulea sau titlu continental, scrie…

- Presedinta conservatorilor germani Annegret Kramp-Karrenbauer, considerata succesoarea Angelei Merkel, a reusit sa reduca la tacere criticile la adresa sa si sa-si asigure cel putin o vreme loialitatea Uniunii Crestin Democrate (CDU) dupa ce a amenintat cu demisia, relateaza AFP, potrivit Mediafax.Ridicand…

- 'In paralel cu relatiile bilaterale, pe agenda se vor afla chestiunile internationale actuale', a indicat purtatoarea de cuvant Martina Fietz, la o zi dupa reluarea de catre militarii americani a patrularii in Siria. La Berlin, Mike Pompeo mai are prevazute intalniri cu seful diplomatiei germane,…

- Altmaier, in varsta de 61 de ani, a lesinat, insa si-a recapatat cunostinta la fata locului, au declarat surse pentru DPA. El a fost spitalizat si a fost examinat timp de mai multe ore. Ministrul urmeaza sa nu mai participe la o reuniune a Guvernului prevazuta miercuri, la Berlin, potrivit unor surse.Incidentul…

- Premierul Dancila il propune pe Victor Negrescu pentru postul de comisar european, presedintele Klaus Iohannis declarand ca aceasta nu are nicio legitimitate pentru a face propuneri pe aceasta pozitie.

- Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi ca se afla in contact cu 'diferiti actori romani', apreciind ca 'este timpul ca ei sa prezinte un candidat' la un post in viitorul...

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, ar fi un candidat potrivit pentru postul de comisar european, dar ar putea fi nominalizata si o femeie pentru aceasta functie, la Comitetul Executiv National al PSD de marti, a declarat, la Ploiesti, premierul...