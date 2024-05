Stiri pe aceeasi tema

- De la etichetare și pana la observarea directa, consumatorii sunt indemnați de comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) sa fie foarte atenți atunci cand cumpara fructe și legume proaspete. Dupa ce a efectuat mai multe controale la nivel național cu privire la respectarea…

- Sfaturile ANPC la achiziționarea legumelor și fructelor proaspete In urma rezultatelor recentei tematici de control, desfașurate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pentru verificarea modului in care este respectata legislația in domeniu, la comercializarea de legume și…

- Pregatirile pentru ziua de 1 Mai și sarbatorile pascale reprezinta un moment de varf pentru activitațile comerciale, de aceea Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) desfașoara acțiuni de control, in toata țara, pentru a verifica modul de comercializare a produselor specifice acestei…

- Pregatirile pentru ziua de 1 Mai și sarbatorile pascale reprezinta un moment de varf pentru activitațile comerciale, de aceea Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) desfașoara acțiuni de control, in toata țara, pentru a verifica modul de comercializare a produselor specifice acestei…

- Pregatirile pentru ziua de 1 Mai și sarbatorile pascale reprezinta un moment de varf pentru activitațile comerciale, de aceea Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) desfașoara acțiuni de control, in toata țara, pentru a verifica modul de comercializare a produselor specifice acestei…

- Consumatorii trebuie sa acorde o atentie deosebita aspectului exterior al produselor din peste si chiar sa refuze sa cumpere produse in legatura cu care au indoieli privind gradul de prospetime, calitatea si modul de informare prin etichetare, informeaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Consumatorii trebuie sa acorde o atentie deosebita aspectului exterior al produselor din peste si chiar sa refuze sa cumpere produse in legatura cu care au indoieli privind gradul de prospetime, calitatea si modul de informare prin etichetare, informeaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunța controale pe piața produselor de post, pentru a veni in intampinarea persoanelor care vor sa țina cel mai strict post de peste an.