Stiri pe aceeasi tema

- Armata germana nu reușește sa recruteze suficienți soldați, in pofida unei vaste inițiative de consolidare a forțelor de aparare ale țarii, demarata din cauza razboiului din Ucraina, relateaza Euronews.Numarul de noi recruți dornici sa se alature Bundeswehr (armata germana) a scazut cu 7% in acest an,…

- Berlinul a criticat o reglementare cale le permite statelor UE cu o povara foarte mare sa aiba termene mai lungi pentru inregistrarea cererilor de azil la frontierele externe ale UE, precum si posibilitatea de a reduce standardele pentru cazare si ingrijire, relateaza DPA, informeaza Agerpres.In…

- Franța va transfera rachete cu raza lunga de acțiune in Ucraina pentru a-și sprijini contraofensiva in curs, a declarat președintele francez Emmanuel Macron la summitul NATO de la Vilnius, Lituania, pe 11 iulie. La randul lui, Cancelarul german Olaf Scholz va prezenta un nou pachet de sprijin in valoare…

- Serviciul german de informații a ascultat in timp ce Evgheni Prigojin a negociat cu președintele belarus Alexander Lukașenko, in numele lui Vladimir Putin, pentru a opri marșul Grupului Wagner catre Moscova, potrivit presei germane. O investigație comuna a posturilor germane de radiodifuziune NDR și…

- Liderii din NATO nu ii vor lansa Ucrainei invitatia de a adera la Alianta Nord-Atlantica la summitul de la Vilnius de la mijlocul lunii iulie, a declarat luni, 19 iunie, secretarul general Jens Stoltenberg, potrivit Reuters și Agerpres . ”La summitul de la Vilnius si in cadrul pregatirilor pentru summit,…

- Cancelarul german Olaf Scholz și președintele polonez Andrzej Duda sunt așteptați sa se deplaseze lunea viitoare la Paris pentru discuții cu președintele francez Emmanuel Macron, au confirmat mai mulți oficiali francezi, citați de Politico . Se așteapta ca intalnirea sa se concentreze pe presiunile…

- Ministrul german de Interne, Nancy Faeser, a declarat ca guvernul se va abtine deocamdata de la instaurarea de controale stationare la frontiera cu Polonia pentru a reglementa intrarile neautorizate, pe fondul unei dezbateri nationale permanente in Germania cu privire la migratie, potrivit DPA, preluata…