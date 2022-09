Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții aripii stingi a Partidului Social Democrat din Germania, al carui lider este actualul cancelar Olaf Scholz, au cerut incetarea furnizarii de arme grele Ucrainei și pledeaza pentru discuții de pace cu Rusia. Despre aceasta scrie ediția Европейская правда cu referire la Spiegel, care a…

- Cancelarul german Olaf Scholz a numit duminica „un mare succes” biletul lunar de 9 euro (aproximativ 45 de lei) pentru transportul public, pe care guvernul sau l-a introdus pentru a ajuta la compensarea inflației in creștere și a anunțat discuții pentru o schema ulterioara, relateaza Reuters.

- Cancelarul german Olaf Scholz a pledat joi pentru construirea unei conducte de gaze naturale intre Portugalia si Europa Centrala, de care in prezent ar fi mare nevoie in contextul crizei energetice rezultate in urma razboiului din Ucraina, iar in perspectiva ar ajuta eforturile UE de reducere a dependentei…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca sanctiunile occidentale impuse Rusiei nu vor impiedica trimiterea la Moscova a turbinei Siemens Energy, necesara pentru cresterea capacitatii gazoductului Nord Stream, prin care gazul rusesc ajunge in Germania si care in prezent functioneaza la doar 20% din capacitate,…

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat miercuri ca o perioada de exploatare mai lunga pentru centralele nucleare reprezinta o posibilitate, o pozitie care ar marca o schimbare la 180 de grade pentru seful guvernului, care se afla in functie de mai putin de un an, relateaza DPA.

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a deplasat la Mulheim an der Ruhr (vest), unde este depozitata temporar o turbina reparata a gazoductului Nord Stream 1, a carei lipsa a fost invocata de Rusia ca motiv pentru decizia de a limita livrarile de gaz in Germania, relateaza dpa si Reuters.

Cancelarul german Olaf Scholz va calatori duminica la Londra pentru a asista la finala Campionatului European de fotbal feminin dintre Germania si Anglia pe miticul stadion Wembley, informeaza AFP.