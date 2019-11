Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Ministerul german al Finanțelor vrea adâncirea uniunii bancare. E neclar daca și Cancelarul e de acord ● Le Temps: Boris Johnson, rugat sa publice un raport despre ingerintele rusesti ● De ce a ajuns Educația la capatul nervilor? ● Il Giornale: Ultima "isprava" a lui…

- ''China si Europa au interese comune si ambele sprijina apararea multilateralismului, a comertului liber si a unei economii mondiale deschise. Speram sa obtinem noi progrese in relatiile noastre prin aceasta numire'', a explicat purtatorul de cuvant al MAE chinez, Geng Shuang, intr-o conferinta de…

- Banca centrala a Germaniei avertizeaza ca este posibil ca economia tarii sa se fi contractat pentru al doilea trimestru consecutiv, ceea ce ar insemna ca cea mai mare economie a zonei euro a intrat in prima recesiune din sase ani, scrie Financial Times.Economia germana s-a contractat cu 0,1%…

- Ministrul german de Externe Heiko Maas nu a exclus luni o ”scurta amanare tehnica” in vederea unei implementari a unui Brexit ”ordonat”, relateaza AFP potrivit news.roPremierul britanic Boris Johnson incearca din nou, luni, sa obtina un vot, in Camera Cimunelor, asupra acordului sau al iesirii…

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, a afirmat miercuri ca Germania va putea contracara o criza daca va exista una, dar a adaugat ca nu se asteapta la o scadere a activitatii economice atat de semnificativa ca in perioada 2008 - 2009, transmite Reuters.

- Cea mai mare economie a Europei intra in recesiune, afectata de un Brexit fara acord si de escaladarea tensiunilor comerciale globale Institutul de cercetare economica Ifo din Munchen si-a redus estimarile privind evolutia PIB-ului Germaniei in 2019 si a avertizat chiar ca o recesiune va lovi cea mai…

- Anul acesta economia germana ar urma sa inregistreze un avans de 0,5%, fata de o crestere de 0,6% previzionata anterior. De asemenea, potrivit Ifo, PIB-ul Germaniei se va contracta probabil cu 0,1% in trimestrul trei din 2019, ceea ce va duce la intrarea in recesiune, dupa un declin similar in perioada…

- Banca centrala a Germaniei (Bundesbank) a avertizat luni ca prima economie a Europei ar putea sa intre in recesiune in trimestrul al treilea, ca urmare a unei contractii semnificative a productiei industrial. "Economia ar putea să se contracte din nou în trimestrul al treilea", a apreciat…