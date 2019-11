Germania: Vânzările de autoturisme au urcat cu 13% în octombrie Avansul celei mai mari piete auto europene s-a datorat redresarii vanzarilor de masini echipate cu motoare diesel si cererii mai ridicate din partea companiilor. Inmatricularile in octombrie 2018 au fost afectate de introducerea procedurilor mai stricte de testare a poluarii (WLTP). Luna trecuta, vanzarile de masini echipate cu motoare diesel au urcat cu 9,6% iar cota lor de piata a ajuns la 30,9%. De asemenea, livrarile vehiculelor pe benzina au crescut cu 4,5%, ajungand la o cota de piata de 57,7%. Majoritatea brandurilor au raportat cresteri ale vanzarilor luna trecuta, de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

