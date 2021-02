Justitia germana l-a condamnat miercuri pe un fost membru al serviciilor de informatii siriene la 4 ani si 6 luni de inchisoare pentru 'complicitate la crime impotriva umanitatii', in primul proces din lume referitor la atrocitatile imputate regimului lui Bashar al-Assad, transmite AFP. Inalta Curte regionala din Koblenz l-a gasit vinovat pe sirianul Eyad al-Gharib, in varsta de 44 de ani, de participare la arestarea, in septembrie sau octombrie 2011, a cel putin 30 de manifestanti la Douma, in apropiere de Damasc, si la transferarea lor intr-un centru de detentie al serviciilor de informatii.…