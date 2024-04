Fostul primar baimarean, fugarul Catalin Cherecheș, beneficiaza de clemența justiției. Astfel, din pedeapsa de cinci ani, primita de Cherecheș in dosarul ”Mitei la primarie”, i se scade un an, conform unei hotarari a Tribunalului București. Aceasta decizie a magistraților vine in urma unei contestații la executare depusa de Cherecheș. Judecatorii au hotarat sa scada din pedeapsa inițiala perioada petrecuta de fostul edil baimarean in arest preventiv și arest la domiciliu (aprilie – decembrie 2016), precum și lunile in care a stat in penitenciarul din Germania (noiembrie 2023 – martie 2024), dupa…