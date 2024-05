Germania sprijină eliminarea unei scutiri fiscale a UE care ajută Shein şi Temu să menţină preţurile scăzute Criticii Shein si Temu din Statele Unite s-au plans deja ca aceste companii folosesc o scutire de taxe de import acolo pentru a-si devansa rivalii si pentru a evita inspectiile vamale ale produselor lor. Practica ajuta cele doua companii sa ofere cumparatorilor din intreaga lume rochii pentru doar 8 dolari si ceasuri inteligente pentru 25 de dolari. In prezent, Shein isi intensifica pregatirile pentru listarea la Londra, dupa ce o incercare de a se lista la New York a fost respinsa de parlamentarii americani. Conform reglementarilor actuale ale UE, pachetele achizitionate online dintr-o tara din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

