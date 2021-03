Stiri pe aceeasi tema

- Germania, cea mai puternica economie europeana, a anuntat marti o scadere istorica a emisiilor sale de gaze cu efect de sera in 2020, in mare parte datorita pandemiei de coronavirus, care i-a permis sa isi atinga obiectivele climatice, informeaza AFP. "In 2020, aproximativ 739 de milioane de tone de…

- Franta si Germania au convenit ca persoanele care traverseaza frontiera intre regiunea Moselle si Germania sa faca dovada unui test cu antigen negativ pentru Covid-19, efectuat in ultimele 48 de ore, a anuntat, duminica, ministrul francez pentru Europa, Clement Beaune, transmite Reuters, potrivit…

- Guvernul a anuntat ca va propune ca restaurantele si cafenelele sa se inchida de la ora 8:30 p.m., incepind din 1 martie. Masura se adauga interdictiei in vigoare, de a nu mai servi alcool dupa ora 8:00 p.m. Numarul persoanelor care vor putea intra in magazine si malluri va fi restrictionat mai mult,…

- Germania isi prelungeste cu 14 zile - pana la inceputul lui martie - controalele la frontierele cu Tirolul austriac si Cehia, in lupta impotriva raspandirii variantelor noului coronavirus, a anuntat Guvernul german, relateaza AFP, potrivit News.ro. Ministerul german al Sanatatii a prelungit…

- Berlinul este o "placa turnanta" a traficantilor vietnamezi de fiinte umane, a transmis luni politia judiciara germana, care va lansa o actiune concertata in Europa pentru a lupta impotriva acestei forme de criminalitate, relateaza AFP. Cartierul Lichtenberg din estul capitalei, unde se afla…

- ​Economia Germaniei s-a contractat cu 5% în 2020 în contextul crizei economice declanșate de pandemia COVID-19, arata datele preliminare publicate joi de institutul de statistica german și citate de CNBC.Scaderea Produsului Intern Brut german a fost mai mica decât nivelul record…

- Potrivit bilanțului Reuters , Europa a inregistrat cel puțin 25.016.506 de cazuri de coronavirus și 559.863 de decese, de la inceputul pandemiei. In ultimele zile au fost raportate peste un milion de cazuri noi la fiecare patru zile. Cu doar o zecime din populația lumii, Europa ramane cea mai afectata…

- Guvernul olandez s-a pregatit pentru vaccinul Oxford/AstraZeneca, dar serul aprobat mai intai a fost cel dezvoltat de Pfizer/BioNTech, care necesita temperaturi mai scazute de depozitare, ceea ce a dus la amanarea debutului campaniei de imunizare, scrie publicația de limba engleza Dutchnews.nl. Confruntat…