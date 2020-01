Germania: Reforma forţelor armate nu a făcut progrese reale (raport) Reforma armatei germane nu a facut progrese reale, a afirmat intr-un raport anual dat publicitatii marti de comisarul parlamentar pentru fortele armate, Hans-Peter Bartels, relateaza DPA. "Date fiind costurile enorme pe care le suporta contribuabilii germani pentru fortele lor armate, Bundeswehr-ul ca intreg este in mod notabil abia operational", a scris el in raport. "Alte armate de dimensiuni comparabile au un raport mai bun in ceea ce priveste personalul militar necesar pentru a sustine si aproviziona un soldat combatant", a adaugat el. Hans-Peter Bartels sustine ca aceleasi preocupari privind… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

