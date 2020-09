Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana a efectuat raiduri miercuri, 23 septembrie, in legatura cu o presupusa contrabanda de muncitori ilegali adusi din Estul Europei pentru industria carnii, informeaza agenția DPA, citata de Agerpres. Aproximativ 800 de politisti au fost desfasurati in principal in landurile Saxonia-Anhalt…

- Industria carnii din landul Renania de Nord-Westfalia din vestul Germaniei va fi obligata de la 1 iulie sa isi testeze angajatii pentru coronavirus de cel putin doua ori pe saptamana, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din regiune, informeaza DPA.Abatoarele si centrele de procesare a…