Germania: protestele masive anti-AfD continuă Germania ramane scena unor manifestații masive de protest impotriva extremei-dreapta. Aproximativ 200.000 de cetațeni sunt din nou in strada pentru a-și exprima profundul dezacord fața de partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). Aceasta mișcare de protest, desfașurata in orașe precum Berlin, Dresda, Mainz și Hanovra, servește ca un indicator clar al cotei de alarma privind sprijinul public considerabil pentru AfD. Reacția determinata a societații civile in apararea valorilor democratice: In fața cladirii parlamentului Reichstag din Berlin, peste 150.000 de oameni s-au strans… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

