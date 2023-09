Germania nu scapă anul acesta de recesiune Germania se indreapta spre o recesiune prelungita in acest an, urmand sa fie singura economie europeana majora care va inregistra o contractie economica in 2023, conform noilor previziuni ale Comisiei Europene, transmite CNBC. Se preconizeaza ca cea mai mare economie a Europei va inregistra o scadere de 0,4% a activitatii economice in acest an, cu 0,6 puncte procentuale mai mica decat estimarea facuta in mai, potrivit Comisiei, care a publicat luni noi prognoze. De asemenea, institutia si-a redus asteptarile de crestere pentru Germania in 2024, de la 1,4% la 1,1%. Economia germana a avut dificultati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

