Noul ministru-presedinte al landului german Turingia, liberalul Thomas Kemmerich, numit saptamana aceasta in urma unei aliante foarte controversate cu extrema dreapta, si-a anuntat sambata demisia dupa scandalul declansat de alegerea sa cu ajutorul voturilor alesilor extremei drepte, alaturi de care au votat cei ai propriului partid si conservatorii, relateaza AFP. "Anunt demisia mea din functia de ministru-presedinte al Turingiei cu efect imediat", a declarat Thomas Kemmerich, membru ales al partidului liberal FDP. A fost pentru prima data in istoria postbelica a Germaniei cand un partid de extrema…